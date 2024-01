Mujer tenía una aventura con el marido de su mejor amiga y no lo sabía: así lo descubrió

La modelo australiana Honey Brooks se vio envuelta en un escándalo cuando descubrió que uno de sus suscriptores de OnlyFans era nada menos que el esposo de su mejor amiga. La historia, revelada por la propia Brooks en su cuenta de Instagram, ha dejado a todos impactados por la inusual conexión entre la modelo y el esposo infiel.

Un "misterioso suscriptor" se unió a la página de OnlyFans de Honey Brooks, adquiriendo rápidamente todo su contenido. La joven, desconcertada sobre la identidad de sus seguidores, explicó: "No tengo idea de quiénes son. Pueden registrarse con el nombre que quieran. No tenemos acceso a sus correos electrónicos ni nada por el estilo".

El suscriptor comenzó a buscar una experiencia más "personalizada", solicitando la "experiencia de novia" de Brooks, la cual incluía mensajería prioritaria y acceso a "cosas divertidas todas las noches". Tras tres meses de mensajes subidos de tono, el hombre desapareció abruptamente, dejando a Brooks en desconcierto. La verdad detrás de su silencio se reveló cuando su amiga confesó que el suscriptor misterioso era, de hecho, su propio esposo.

La impactante revelación dejó a Brooks sintiéndose profundamente traicionada. "Ahora me pregunto: ¿He tenido una 'relación' con el marido de una de mis mejores amigas sin saberlo?", expresó la modelo. La sorpresa y el dolor se reflejaron en sus palabras: "Me siento devastada. Me duele que él le haya hecho esto a ella, que me haya hecho esto a mí".

Publicidad

Aunque la amiga aseguró que la infidelidad no era su culpa, Brooks está decidida a aclarar las cosas y entender la verdad detrás de esta complicada situación. Este escándalo no es la primera vez que Honey Brooks se encuentra en el centro de la atención mediática. La modelo ya había dado de que hablar al revelar su matrimonio poco convencional, compartiendo a su esposo con 16 otras mujeres en 2023.