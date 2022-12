Nacho Vidal revela la enfermedad que padece y por la que pensó en suicidarse

El actor de cine para adultos Ignacio Jordà González, más conocido como Nacho Vidal en el medio, reveló la enfermedad que padece, en medio de insistentes rumores de que padece VIH. La confesión fue hecha a través del canal de su canal de YouTube.

Lea también: ¡Rompió el silencio! Nacho Vidal se pronuncia sobre rumores de VIH/SIDA

Publicidad

“Quiero explicar algo, que quizás la gente no sabe, pero yo sí, porque no es la primera vez que esto pasa”, declaró.

“Yo tengo una enfermedad que contraje hace siete meses ya, que se llama el síndrome de Reiter. La contraje hace mucho tiempo, a lo largo de toda la historia del porno, cogiendo gonorreas y clamidias”, agregó.

“Este virus del Reiter estuvo dormido muchos años, no sé cuántos. Lo tenía y no lo sabía. Yo cogí una gripa muy fuerte, de 39°, 40°, con la que estuve una semana que no me bajaba la fiebre”, detalló.

“Pensaba que era una gripe estomacal, porque iba mucho al baño, vomitaba”, añadió.

Publicidad

Según el actor, en medio de los padecimientos que implicaban fuertes dolores, sufrió hemorroides y posteriormente se le derivó en una prostatitis. Los padecimientos, aseguró, le hicieron pensar en el suicidio.

Publicidad

Nacho Vidal aseguró que tras hacerse la prueba de Elisa para determinar si tenía VIH, los resultados arrojaron un falso positivo.