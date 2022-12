¿Nada que adelgaza? Estos son los errores más comunes a la hora del desayuno

En Agenda en Tacones entregaron una serie de recomendaciones para hacer del desayuno algo saludable y desmintieron varios mitos que aún existen en la sociedad.

1. El jugo de naranja: no se engañe, tiene mucho azúcar y muchas calorías.

2. Es común el error de llenar el desayuno de calorías vacías, como los cereales.

3. Muchos carbohidratos al desayuno. Esto implica que le vuelva a dar hambre a las pocas horas.

4. No se deje engañar, el café es muy saludable. Sin embargo, no lo reemplace por el sueño y procure no endulzarlo.

Finalmente, se retomó el popular adagio: hay que desayunar como rey, almorzar como príncipe y comer como un mendigo.