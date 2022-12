No dejaremos que el terrorismo venza a ninguna nación: Santos

de solidaridad al pueblo y al Gobierno francés, con motivo de los ataques terroristas sucedidos ayer en París.

“Quiero desde aquí, en este día tan sentido por todos los colombianos, desde Armero Guayabal, reiterarle nuestra solidaridad al pueblo francés, el gobierno francés, por estos ataques terroristas, por estos ataques cobardes, insensatos, que han sufrido en las últimas 24 horas”, expresó el mandatario durante la conmemoración este sábado de los 30 años de la tragedia de Armero.

El presidente Santos anunció que no cancelará su visita a la Cumbre de Cambio Climático que se realizará en París porque, al contrario –dijo–, todos los Jefes de Estado deben estar allí presentes, no solo para buscar salvar el planeta de los desastres naturales, sino también para expresar su apoyo a la defensa de los principios, promulgados por Francia, de fraternidad, solidaridad y libertad.

“Alguien me preguntaba que si yo iba a cancelar mi ida a la Cumbre Climática. Dije: No, todo lo contrario, allá tenemos que estar presentes todos los jefes de Estado, no solamente para salvar a la humanidad del calentamiento global. Si no actuamos a tiempo, sucederá no con Armero sino con el planeta entero un desastre de consecuencias insospechadas”, explicó el Jefe de Estado.