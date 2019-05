No falta el muchacho que me dice "paraco", eso hay que manejarlo muy informal: Uribe

Por: Redacción Digital BLU Radio

El senador y expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez se refirió en Mesa BLU a la forma cómo maneja las situaciones cuando en algunas oportunidades lo tildan de ‘paraco’.

“Cuando voy por la calle algunos muchachos me dicen Uribe, no falta el que me dice ‘paraco’, eso hay que manejarlo muy informalmente. Me duele que a la nueva generación no le hayan dicho cuál era el país de 2002 y cómo mejoró al 2010”, expresó.

Uribe dice que lamenta que se creen imaginarios sobre infamias.

“Me duele que no les hayan dicho que cuando llegué a la Presidencia una tercera parte de Colombia estaba en poder de la guerrilla, otra tercera en poder de los paramilitares y el resto estaba en riesgo”.

“A esta generación la han desorientado mucho, pero toca seguir en la batalla”, concluyó.

