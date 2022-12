“No ha cambiado el periodismo, ha cambiado la manera de hacerlo”: Daniel Samper

Para el escritor y periodista en realidad lo que ha cambiado “son los instrumentos, pues si Cervantes viviera hoy, escribiría El Quijote en computador”.

Dijo que el buen periodismo se conoce esté donde esté: en internet, en un periódico, en Facebook o grabado en una piedra.

Aclaró que el periodismo no está en la retroalimentación que se tenga con el ciudadano, sino que este “está en la crónica, en la entrevista, en la columna, etc. Lo demás son reacciones a eso y no es lo mismo”.