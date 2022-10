Mónica Rodríguez manifestó su molestia con un artículo de una revista de entretenimiento que aseguraba que la presentadora ya no escondía a su pareja; esto luego de verlos en un evento socia.

Rodríguez aseguró que ella no asiste a esos eventos con frecuencia debido a que no le gustan mucho, lo que no quiere decir que esté ocultando su relación de más de 10 años, como lo dice ese medio.