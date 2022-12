¿No lo sabía? El 90 % de los cirujanos hacen esto mientras están operando

Una encuesta elaborada por Spotify y la aplicación Figure 1 reveló que al menos el 90 % de los cirujanos prefieren escuchar música mientras hacen una intervención quirúrgica, siendo el rock el género preferido por los galenos.

Según la encuesta, la canción más popular reproducida en los quirófanos son: ‘Rock You Like a Hurricane’, de Scorpions; ‘Sweet Child O’Mine’ de Guns N’ Roses, ‘Just What the Doctor Ordered’ de Ted Nugent, ‘Break On Through (To The Other Side)’ de The Doors y ‘Paint It, Black’ de The Rolling Stones.

Los médicos que participaron en la encuesta aseguraron que escuchar música mientras están en una intervención quirúrgica calma sus nervios y “mejora la moral del personal que los acompaña en un momento tan delicado”.

Asimismo, revelaron que hay pacientes que recomiendan canciones a sus médicos.

