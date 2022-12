¡No más fraude! Identificación biométrica de personas en notarías ya es un hecho

En Colombia se acaba de implementar en las notarías del país el proceso de identificación biométrica, lo que significa que a partir de ahora se certificará la identidad de una persona por medio de huella digital y no con tinta.

Álvaro Rojas Charry, presidente del Notariado Colombiano, explicó en Blu Al Derecho los alcances de este sistema moderno que funciona a través de un captor con un signo vital, en este caso la huella dactilar, y aseguró que con esto se acabará el fraude y el delito de suplantación.

“Gana el usuario por seguridad, tranquilidad, no van a burlar sus derechos ni su patrimonio. Gana el notario porque no va a estar afrontando denuncias por falsedad. Gana el funcionario de la notaría porque va a ser un trabajo muy ágil y segur y no va tener margen de error. Gana la administración de justicia porque le vamos a suprimir una serie de denuncias que generaban estos delitos de falsedad, suplantación, alteración de la firma, robo de identidad”, indicó.

La identificación biométrica funciona con un captor de huella que toma la información a través de un extractor de scanner de lo que aparece en la cédula y se manda a la base de datos, se hace un cotejo que demuestra si es o no es.

Rojas señaló que si la persona sufre alguna enfermedad en la que no se pueda tomar su huella, se acude al mecanismo tradicional que es interrogatorio, comprobación y verificación, o a través de una tercera persona que legalmente responda por ella.