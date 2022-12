“No más niños en la guerra”: ICBF condena uso de minas antipersona

La directora del ICBF, Cristina Plazas, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a dejar de utilizar las minas antipersona en el país, luego de que dos niñas de 10 y 11 años fueran víctimas de estos artefactos y una de ella perdiera una de sus extremidades (Lea también: Tres personas se recuperan tras sufrir heridas por minas antipersona en Caquetá ).

Plazas aseguró que la implementación de estos artefactos viola los derechos a la vida, integridad y libertad de las personas.

“Esta macabra práctica debe acabarse. Nuestros niños y niñas tienen derecho a vivir libres y felices, no deben seguir sintiendo miedo cuando se desplacen en nuestras regiones, ellos no deben tener territorios vedados. Es doloroso seguir viendo estos terribles casos, que lo único que hacen es acabar con los sueños de nuestra niñez. No más niños en la guerra” puntualizó Plazas.

La directora del ICBF aseguró que un equipo del instituto acompaña a las menores y a sus familias y se adelanta la gestión para incorporar a las menores en un Hogar Gestor para víctimas de minas antipersona para iniciar con el restablecimiento de derechos.