No me considero petrista furibunda, si acaso soy humanista: María José Pizarro

El caso del asesinato del exguerrillero y político colombiano Carlos Pizarro hace más de 29 años aún no alcanza un final. La realidad es que su hija María José Pizarro todavía conserva la esperanza de conocer la verdad sobre por qué mataron a su padre.

Desde que llegó para ser parte de la Comisión de Paz, Pizarro se encontró con un escenario político diferente al que se imaginaba. Si bien llegó con bastantes prevenciones sobre la Cámara de Representantes, confesó que su paso por el Congreso “ha sido mejor de lo que se esperaba”, además, aseguró “ha sido de muchos aprendizajes”.

Actualmente es la copresidenta de la Comisión de Paz, después de conseguir más de 78 mil votos en las elecciones legislativas de 2018, la cuarta mejor votación en el país.

Sin embargo, su presente como congresista no la ha hecho olvidarse de la lucha en la que ha estado por 29 años junto a su familia: conocer la verdad del asesinato de su padre cuando era candidato presidencial en 1990.

“Desde que el fiscal asumió el caso, progresó lo que no había avanzado en 25 años. El problema es que la impunidad no está solamente en no querer investigar, también está cuando no le entregas al fiscal las herramientas suficientes para que pueda desarrollar su trabajo”, comentó Pizarro, quien tenía 12 años cuando asesinaron al excomandante del M19.

Acerca del periodo de Iván Duque y las políticas que se están intentando replantear sobre el Acuerdo de Paz firmado por la extinta guerrilla de las Farc y Juan Manuel Santos, la representante comentó que este gobierno “le apuesta a la paz de una manera diferente”, pero destacó que “nadie dijo que la reconciliación fuera fácil”.

Pese a la actual política que se está manejando en el país, para Pizarro esta generación puede alcanzar grandes avances para el futuro de Colombia, teniendo en cuenta que es a través de las nuevas voces como se producen cambios “sociales y culturales”, que no se alcanzan en un día sino en años de trabajo.

Sobre su cercanía con Gustavo Petro, la congresista destacó que el senador es “el único político que está planteando una preservación ambiental y un modelo de economía diferente”, aunque no se considera una “petrista furibunda”.

Por otro lado, habló sobre la importancia de la JEP en la justicia del país, teniendo en cuenta que, para ella, “es importante porque busca la verdad por encima de la cárcel”, pues el encierro “no obligatoriamente van a conducir a una mejora de la sociedad o a una reconciliación”.

Finalmente, la congresista se refirió al asesinato de líderes sociales que se ha venido presentando, asegura, de “manera sistemática”.

“Hay toda una generación de jóvenes que fueron asesinados. Tuvimos que esperar 29 años para que se formara una nueva generación de liderazgo en comunidades, en lo social y en político. Ahora estamos asesinando la nueva generación de líderes. Ahora tendremos que esperar otros 30 años para que nuevamente haya un resurgir de liderazgos”, afirmó.

