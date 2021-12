No se preocupe por los kilitos de más de diciembre, prográmese para desintoxicarse en 2022: experta

Programarse para desintoxicar el cuerpo de toda la comida ingerida en época decembrina fue el consejo que entregó, en Mañanas BLU , cuando Colombia está al aire, la experta Alexandra Rada, médica estética especializada.

"Uno tiene que disfrutar de las fiestas, la familia y la compañía. Tenes una semana para hacer una programación total de lo que va a ser nuestra alimentación el próximo año. La primera clave, empecemos limpiando el cuerpo, desintoxicando", sugirió Rada.

Para la doctora, "uno no puede vivir a dieta toda la vida" y, por esa misma razón, lo que se debe procurar es "tratar de llegar a un estilo de vida saludable, donde se alimente bien todos los días del año".

"Apenas nombramos la palabra dieta genera repulsión absurda. Cuando nos dicen no a la empanada, empieza una guerra terrible de mi conmigo mismo a comernos lo que no nos podemos comer. Esa no es la estrategia, pero si estamos muy subidos de peso tenemos que hacer cambios dramáticos en la alimentación para bajar ese peso extra e ir tratando de llegar a un estilo de vida saludable", explicó.

Para la doctora Alexandra, "todo es permitido, el problema es si lo hacemos en exceso". Sin embargo, recomendó "comerse la harina en el desayuno, porque eso se quema durante el día" y procurar, "después de la 5:00 de la tarde, consumir solamente proteína y verduras".

"Una alimentación así termina siendo completamente balanceada. Cuando yo hablo de desintoxicar es meterle un extra a la buena alimentación, es hacer algo extra a favor", puntualizó Rada.

"El ayuno intermitente es complicado porque el humano está diseñado para desayunar, almorzar y comer. La energía viene de la comida. El ayuno puede ser una herramienta más no podemos vivir toda la vida ayunando, si estamos diseñados para esas tres comidas -desayuno, almuerzo y comida- no podemos vivir el resto de la vida ayunando", argumentó.

"Creámosle al cuerpo, que es lo que han estudiado. No le creamos a tanto cuento, porque todo mundo dice lo que le conviene. Los lácteos no son malos, es como cuando hablan del gluten, que se vuelven modas de las cuales no nos podemos dejar llevar", sentenció la profesional de la salud.

