No solamente me sacaron sino que me dieron jaque mate: Liliana Rendón

Según Liliana Rendón sigue siendo candidata a la Gobernación por Centro Democrático ya que no ha recibido ninguna notificación oficial de la decisión ya tomada por esa colectividad.

“Lo que más me dolió de este proceso es que hayan dejado para decirme el viernes en la noche, para que no pudiera moverme el fin de semana, en cuatro días qué aval voy a conseguir, qué firmas voy a recoger, no solamente me sacaron sino que me darían, si la carta es real, jaque mate”, aseguró.

Rendón advirtió que lo que está sucediendo es consecuencia de una reunión realizada en Medellín hace 15 días entre Álvaro Uribe Vélez, empresarios y dirigentes del Fajardismo.