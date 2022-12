No teníamos información sobre indígenas en Campo Verde: Peñalosa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se refirió por primera vez a la decisión de Consejo de Estado de suspender las obras de Campo Verde en Bosa para consultar a las comunidades indígenas sobre la conveniencia del proyecto.



Peñalosa señaló que aunque se trata de un proyecto de privados, la Alcaldía no tenía información sobre la presencia de comunidades indígenas en esa parte de la localidad de Bosa, sin embargo señaló que respeta la decisión del alto tribunal.



“Este es un proyecto de unos privados, nosotros no hemos encontrado que haya una comunidad indígena ni tampoco teníamos una información sobre la presencia de indígenas, lo que sí es cierto es que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para destrabar proyectos de vivienda en toda la ciudad”, dijo el alcalde.



Peñalosa señaló que es importante que se solucionen ese tipo de situaciones para poder ofrecer a los ciudadanos de la capital y de estratos bajos oportunidad de vivienda y no tener que expulsarlos al municipio de Soacha donde, según él, las condiciones son diferentes y el desplazamiento es mayor.



Demolición del ‘Bronx’



Este miércoles comenzó la demolición de la llamada zona del ‘Bronx’ en Bogotá y el alcalde Peñalosa indicó que esto obedece a la estrategia de la administración para evitar que las mafias regresen a esta zona de la capital.



“Comenzamos el proceso de demolición de las edificaciones, es muy importante porque las organizaciones criminales creían que iban a regresar al Bronx, que iban a retomarlo, y parte de la estrategia era asustar a los comerciantes, utilizaron los habitantes de calle para realizar una presión y así regresar al ‘Bronx’”, dijo el mandatario distrital.



Según el alcalde, también se han intervenido sectores como San Bernardo y 5 huecos no solo con la presencia de policías, sino con asistencia a niños y habitantes de calle.





Bronx es cosa del pasado, el sector será renovado con equipamiento urbano, infraestructura de transporte y oficinas pic.twitter.com/SfCMwNa2sj — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) August 10, 2016

