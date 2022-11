No va a haber 'caguancitos': Santos le responde al procurador

"Alcaldes, no escuchen a sirenas. No va a haber despeje. Apenas estamos definiendo centros de concentración de la guerrilla”, dijo el primer mandatario en Cartagena, donde se celebra el Congreso Nacional de Municipios.



Santos insistió en que los centros de concentración no van a estar cerca a poblaciones y en que en estos se va a respetar autoridad de alcaldes.



“Van a estar monitoreados por ONU", agregó.



De otro lado, el jefe de Estado insistió en que una Asamblea constituyente no es una forma de refrendación y que, por lo tanto, el plebiscito es la forma más conveniente y simple con la que les cumpla la promesa a los ciudadanos.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Un grupo de usuarios de Uber recolectará firmas para apoyar el proyecto de ley que busca legalizar el llamado transporte de lujo en el país.



-Para apoyar la generación de energía desde la termoeléctrica de Barrancabermeja, Ecopetrol anunció que entregará más de 47 mil barriles de combustible desde el puerto petrolero.



-La presidenta brasileña Dilma Rousseff afirmó que no renunciará pese a las presiones de la oposición.



-La Federación Colombiana de Béisbol dio a conocer la nómina de 28 jugadores que representará a nuestro país en el Clasificatorio al Clásico Mundial de Béisbol.