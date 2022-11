Nunca me he tomado un trago: concejal señalado de atropellar a niño en Cali

BLU Radio habló en primicia con Uriel Rojas, el concejal de Cali señalado de haber atropellado a un menor de edad, al parecer en estado de embriaguez.

El político asegura que él no iba en el carro del accidente y que nunca se ha tomado un trago.

“El conductor estaba haciendo unas diligencias y venía a guardar el carro. Yo estaba aquí en mi casa cuando llegó el muchacho y yo me fui para allá. Yo en mi vida me he tomado un trago”, dijo.

-Se espera que inicie en Florencia, la audiencia en contra de los dos capturados, señalados de ser los responsables de la masacre de cuatro menores en zona rural de esa capital.

-Familiares de algunos patrulleros de la policía protestan, a esta hora, en Medellín por la decisión de la dirección de esta institución de anular las pruebas que se habían hecho para los ascensos de estos uniformados.

-Veinte personas resultaron heridas tras las picaduras de abejas africanizadas en Tubará, Atlántico.

-El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, anunció sanciones a comerciantes de arroz en caso de especulación o acaparamiento del producto.

-10 personas resultaron heridas en un tiroteo registrado en la ciudad de Paraty en el litoral de Rio de Janeiro, durante una fiesta callejera, en torno al inicio del carnaval, informó una radio local.