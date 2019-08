¡Ojo! Conozca el tipo de juguetes que pueden ser peligrosos para sus gatos

Por: Redacción Digital BLU Radio

Este sábado estuvo en Mascotas BLU como invitado Esteban Gonzales, dueño de la clínica Veterinaria Feline Doctor, especializada en gatos, quien tras su experiencia en comentó cuáles son los objetos que pueden ser más peligrosos para los felinos, teniendo en cuenta el material o composición del mismo.

“El gato en la lengua tiene unas corneas, son como unas espinas que hacen que este tipo de material se enrede en la lengua y para ellos sea más fácil tragarlo que expulsarlo. Pueden generar un problema gastrointestinal que termine en cirugía”, explicó el veterinario.

Es muy frecuente también que a los gatos les gusten juegos con plásticos u objetos que generen ruido, incluso, cosas que no necesariamente son juguetes, sino que para ellos resultan divertidas. Por este tipo de situaciones se debe tener precaución para que los animales no los ingieran y no tengan daños en su interior.

¿Cuáles son los juguetes recomendados para los gatos?

“Hay muchos juguetes que están indicados para el uso, los responsables para saber cómo se utilizan estos; son las personas que les venden los juguetes. Entonces hay que preguntar. Hay una diferencia entre gatos adultos y gatos bebés, claramente los juguetes que puedan atrapar los bebés que generalmente son peloticas y los gatos adultos objetos que los hagan correr”, afirmó.

