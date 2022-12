“Operativos contra el contrabando van a continuar”: general Moreno

En operativos realizados por las autoridades nacionales, en ‘San Andresito’ se lograron detectar cinco camiones repletos de contrabando.

Luego de ser intervenidos 33 bodegas y 33 sitios de comercialización en ‘San Andresito’, ubicado en el centro de Bogotá, las autoridades incautaron licor adulterado, medicamentos vencidos, y falsificados, leche en polvo de origen venezolano y cigarrillos, todo este producto de contrabando.

El General Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera, afirmó que ya se tienen detectadas algunas sucursales encargadas de expedir dichos productos en Bogotá.

“Ya tenemos una lista de establecimientos en Bogotá a los que iremos de la mano de la Dirección Seccional de la DIAN junto con el apoyo de la Policía Nacional para intervenir estos sitios y enfrentar en esta época prenavideña”, aseguró el general Moreno.

Agregó que en el operativo tuvieron el apoyo del Ministerio Público, el Invima y la Policía Nacional, quienes dicen sentirse comprometidos con los allanamientos necesarios para combatir el contrabando.

Según el general Moreno, se esperan más operativos como estos en los próximos días en barrios como Bosa, Soacha, Kennedy y Suba y todos los sitios que puedan ser detectados como centros de acopio para el contrabando.

En medio de los operativos se presentaron enfrentamientos ente las autoridades y los comerciantes dejando como resultado dos policías lesionados.

“Salen dos policías gravemente lesionados, uno de ellos sufrió un golpe fuerte en la parte superior de su cabeza, por lo que se encuentra en Urgencias del Hospital de la Policía Nacional y el otro policía presenta fuertes contusiones. “, según lo informó el general Moreno.

Reaccionan los comerciantes

Leidy Cárdenas comerciante de San Andresito dijo sentirse afectada por el estigmatismo que esto le ha implicado al sector.

“Puede que el producto no sea adulterado y gente que por no pagar impuestos pasan el producto así, pero esto no quiere que se tome a todo el comercio y se estigmatice”, agregó Cárdenas.

En la actualidad los comerciantes pasaron una propuesta al Gobierno que consiste en legalizar a ‘San Andresito’ de una forma diferente tal y como se implementó en Ecuador.

“Si en Ecuador funcionó por qué aquí no”, concluyó la comerciante.