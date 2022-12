Opiniones divididas por decisión de Corte sobre adopción igualitaria

La Iglesia Católica rechazó la determinación de la Corte Constitucional de permitir la adopción de parejas del mismo sexo y señaló que no se puede decidir por los niños.

Monseñor Juan Vicente Córdoba indicó que respeta la determinación del alto tribunal, pero aclaró que aunque la iglesia no tiene nada en contra de la comunidad gay, esta decisión va en contra de la Constitución política de Colombia. (Vea también: Colombia avanza en igualdad plena como muchos países de mundo: activista ).

“La iglesia protesta, no estamos de acuerdo y con respeto, pero no menos enfático y claro, denunciamos esto; hay que respetar los derechos de los niños, a un niño no se le puede obligar a tener por papá o mamá dos hombres o dos mujeres”, dijo Córdoba. (Vea también: ICBF acata decisión de la Corte Constitucional sobre adopción igualitaria ).

“Respetamos a los gay, no tenemos nada contra ellos, pero sí queremos ser voz de quienes no tienen voz y los niños no tienen voz, y estamos definiendo por ellos y una Corte que tienen que cuidar la Constitución en vez de cuidarla la cambia, le toca al legislativo, a la rama legislativa cambiar la constitución o crear leyes”, concluyó monseñor Córdoba.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Un grave accidente de tránsito se presentó en la Avenida Suba a la altura de la calle 132.

-La presidenta encargada de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, explicó la decisión de avalar la adopción para parejas del mismo sexo en Colombia y señaló que en este caso el alto tribunal decidió una demanda contra artículos del código de infancia y adolescencia que se refieren a los efectos jurídicos de la adopción, el consentimiento para este procedimiento, los requisitos y elementos constitutivos de la unión marital de hecho.

-El Gobierno destacó la determinación de la Corte Constitucional. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, escribió en su cuenta de Twitter: "¡Histórica decisión de @CConstitucional de dar vía libre a la #adopciónigualitaria que reitera que todos tenemos los mismos derechos!".

-A su vez, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se declaró respetuoso de las decisiones judiciales y acató la decisión de la Corte Constitucional.

-La Iglesia Católica rechazó categóricamente la determinación de la Corte Constitucional de permitir la adopción de parejas del mismo sexo.

-La Defensoría destacó la decisión de la Corte Constitucional para garantizar el derecho de los niños a tener una familia. El organismo humanitario exaltó el pronunciamiento que autoriza la adopción de menores de edad por parejas del mismo sexo.

-Desde el Congreso de la República, algunos sectores también aplaudieron la decisión de la Corte Constitucional. La senadora Viviane Morales y el Centro Democrático mostraron reparos.

-La representante Angélica Lozano de la Alianza Verde escribió en su cuenta en Twitter: "La vida y sus designios. Con Claudia López soñamos ser mamás. Desde hoy podríamos, pero ya no somos pareja. Paradojas de la vida."

-El Gobierno advirtió que cerca de 300 municipios del país afrontan desabastecimiento de agua por cuenta del impacto de la sequía en el país.

-En La Habana ya se encuentran los delegados de la comisión de desminado humanitario.

-Los laboratorios farmacéuticos apelarán la millonaria multa, que les impuso la Superintendencia de Industria, por presuntamente haber inflado los precios de 14 medicamentos.

-Una persona murió y otras cinco resultaron heridas luego de un aparatoso accidente de tránsito que involucró a un camión recolector de basura en Medellín.

-A pesar de que se reporta una contracción de 12% en el mercado automotor colombiano durante lo que va en el año, General Motors anunció inversiones por más de 100 millones de dólares para este cuatrienio.

-Aumentó la compra de vivienda en Colombia desde el exterior por la volatilidad del dólar.