Orden de 'Timochenko' es la cuota inicial para dejar las armas: senador Velasco

El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, recibió con optimismo el anuncio de alias ‘Timochenko’ en el que afirmó que ordenó a los guerrilleros dejar las armas e instruirse en temas políticos.



“Me parece un mensaje muy importante y muy coherente con lo que se acordó en La Habana, digámoslo con toda claridad, esa orden es la cuota inicial de lo que será la dejación de armas”, dijo el senador.



Velasco agregó que esto es una muy buena noticia que llena de optimismo el proceso de paz que se adelanta con las Farc, y que recientemente alcanzó, según analistas, un punto de no retorno tas lograr un acuerdo en el tema de justicia.



Si un comandante guerrillero le dice a sus estructura que no hay que seguir entrenando para lo militar y que hay que prepararse para la vida social, las actividades sociales y culturales, yo solo podría decir que es una buena noticia.



‘Timochenko’ escribió en su cuenta en Twitter, “Ordené a estructuras de #FARC-EP suspender cursos militares y dedicarse a la formación política y cultural #VamosPorLapaz" orden que fue respaldada por los miembros de las Farc que participan en las negociaciones de La Habana.