Ordené a director de Dijín no regresar de Caquetá hasta resolver masacre: Santos

Como inaceptable e inexplicable calificó el presidente Juan Manuel Santos el asesinato de 4 hermanos menores de edad en zona rural de Florencia, Caquetá , y aseguró que tanto la Dijin como el ICBF deberán trabajar en el esclarecimiento del caso y en el apoyo a la familia respectivamente.

Publicidad

“Le di instrucciones precisas al director de la Dijin (general Jorge Rodríguez) de que se desplazara al Caquetá y no regresara hasta que resolviera ese crimen, y le di instrucciones a Cristina Plazas para que se fuera al Caquetá a acompañar a la familia. Realmente ese tipo de crimen no los podemos aceptar, ningún crimen, pero sobre todo estos porque no tienen ningún tipo de explicación”, indicó el mandatario.

El jefe de Estado afirmó que este tipo de hechos son irracionales y son los peores crímenes de los que puede ser testigo una sociedad.

Publicidad

Por su parte, la directora del ICBF, Cristina Plazas , condenó este hecho que calificó como “inhumano” e instó a las autoridades a encontrar y judicializar a los responsables lo más pronto posible.

Publicidad

“Estamos saliendo para Florencia, Caquetá, con el general Rodríguez. Se estará haciendo todo para encontrar a los asesinos, todo el peso de la ley. El Bienestar Familiar estará protegiendo al niño que permanece en el hospital herido y vamos a garantizarle todos sus derechos”, aseguró.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-Medicina Legal asumió la necropsia de los menores de la masacre registrada en Florencia, Caquetá.

Publicidad

-Balones bomba fueron dejados, al parecer por las Farc, cerca de una escuela en Anorí, Antioquia.

-Una mujer estadounidense que permanecía como rehén del Estado Islámico habría muerto víctima de los bombardeos por parte de Jordania en territorio sirio.