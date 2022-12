Para no perder tiempo, mujer lleva a su trabajo la misma ropa por tres años

Cansada de pensar todos los días en qué ropa ponerse, una mujer, Matilda Kahl, decidió vestirse igual durante tres años para no perder tiempo.

Publicidad

La mujer se diseñó un uniforme para trabajar, después de que un día se pasara muchas horas decidiendo qué ponerse para ir a una reunión importante.

El look, del que dice que es simple pero elegante, clásico y actual y apropiado para cualquier situación, también fue motivado al ver que sus compañeros masculinos no eran juzgados por lo que se ponían y que no perdían tiempo como ella.