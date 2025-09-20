Patrullero fue atrapado con las manos en la 'masa': estaba teniendo relaciones en videoconferencia

Lo que era una clase normal para algunos, para otros terminó siendo un momento bochornoso que hoy tiene en el ojo del huracán a la Policía Nacional. El pasado 18 de septiembre se filtró un video de un patrullero identificado como José Miguel, quien en pleno curso de preparación para ascenso olvidó apagar su cámara y fue sorprendido teniendo relaciones sexuales mientras participaba en la clase.

El incidente ocurrió durante una sesión particular, de aquellas que los uniformados contratan para reforzar sus conocimientos. La escena no tardó en viralizarse, generando indignación, bromas y debates en redes sociales sobre lo sucedido, cuestionando de paso la disciplina y el profesionalismo del uniformado.



¿Qué pasó en la clase? Así reaccionaron los compañeros

El episodio se conoció cuando la docente, mientras explicaba el módulo, notó que en uno de los recuadros de la plataforma aparecía el patrullero sin camisa y con evidentes señales de que no estaba concentrado en la lección. Ante la sorpresa, interrumpió la sesión y le pidió que apagara la cámara. “¡Ay, marica! José Miguel, apague su cámara. No quiero ver”, exclamó la maestra, visiblemente incómoda.

Los estudiantes también reaccionaron y solicitaron que lo bloqueara. Tras varios intentos, la profesora finalmente logró sacarlo de la sesión, aunque no pudo ocultar el nerviosismo y la molestia que le provocó la situación. Minutos más tarde retomó el curso, intentando restablecer la normalidad ante el desconcierto de todos los presentes.



Video del patrullero se hizo viral en redes sociales

La grabación se difundió rápidamente en plataformas como X y TikTok, donde los comentarios y burlas no se hicieron esperar. También hubo críticas que calificaron el hecho como una falta de respeto hacia la docente, mientras que otros relativizaron lo ocurrido señalando que, en contraste, delitos graves como abusos o actos violentos no siempre generan la misma indignación pública.



Ante la situación, no faltaron quienes recordaron episodios similares. Uno de los más citados fue el ocurrido en 2020, cuando una estudiante universitaria olvidó apagar su micrófono y su cámara y fue escuchada por toda la clase mientras estaba con su pareja.

El caso del patrullero, más allá de la polémica, volvió a poner sobre la mesa las discusiones sobre el comportamiento en entornos virtuales y la manera en que los descuidos pueden terminar convertidos en escándalos virales que cuestionan la imagen de instituciones como la Policía Nacional.