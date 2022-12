¿Pelos en las manos? Flavia Dos Santos desmiente los mitos de la masturbación

La sexóloga Falvia Dos Santos habló acerca de los mitos del autoplacer sexual, desmintiendo, por ejemplo, que le salgan pelos en las manos por masturbarse.

Publicidad

Estos son algunos de ellos:

-No es cierto que entre más se masturbe menos disfrute el sexo con otra persona.

Publicidad

-No es cierto que masturbarse teniendo una pareja significa infidelidad.

Publicidad

-No es cierto que si se masturba y no tiene un orgasmo es porque está condenado a no tenerlos nunca más.

-La masturbación en los hombres ayuda a aprender a controlar la eyaculación y controlar el orgasmo.

Publicidad

-Es cierto que las mujeres que tienen dificultades.

Publicidad

-La masturbación no es adictiva.

-No hay un número mágico ni nada que compruebe que 3 veces al día o 3 por semana sean la cantidad perfecta.

Publicidad

*Vea el video y sorpréndase de más mitos desmentidos por la sexóloga.