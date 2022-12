“Peor es nada”: los 10 lugares del mundo con nombres muy curiosos

En Blu Jeans le trae una lista de los 10 nombres más curiosos de pueblos. Aquí la lista:

1. “Fucking” es el nombre de un pueblo de Australia. Proviene de un personaje llamado “Focko” y no de lo que usted está pensando.

2. En Chile, “Peor Es Nada” es un pueblo.

3. En Turquía existe una ciudad llamada “Batman”.

4. Estados Unidos tiene un “Sweet Home”, un dulce hogar ubicado en un pueblo.

5. En Argentina puedes encontrar un lugar llamado “Salsipuedes”.

6. Una de las ciudades más románticas del mundo se encuentra en Alemania y de ahí su nombre: “Kissing”.

7. En España, Villaviciosa es una población que debe su nombre a la gran abundancia del lugar.

8. En Arizona, Estados Unidos, existe un lugar llamado "Why". Su nombre significa en inglés ¿por qué?

9. En Sudáfrica existe un lugar llamado "Try Again" Esta población da una segunda oportunidad a los que "no lo consiguen a la primera".

10. Un pueblo de Gales debería ocupar la primera posición del ranking: “Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch”.