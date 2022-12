Perspectivas de alcanzar acuerdo brillan en el horizonte de Colombia: Farc

los acuerdos de paz y defendieron una asamblea constituyente como el "mecanismo más idóneo" porque "entraña la opinión del pueblo soberano".

"Debemos poner fin a esa costumbre de imponer salidas a asuntos que deben discutirse en la mesa de conversaciones", afirmó en La Habana el jefe negociador del grupo insurgente ‘Iván Márquez’ (alias de Luciano Marín Arango) en una conferencia de prensa con motivo del tercer aniversario de los diálogos de paz en La Habana.

“Este panorama, al que se suman los pasos dados por la sub comisión técnica en el diseño de la formulación del Cese bilateral del fuego y Dejación de armas, es decir su no utilización en política por la guerrilla y el Estado, muestra sin duda que las perspectivas de alcanzar un Acuerdo Final, brillan como nunca antes en el horizonte de Colombia. No obstante, contra ello conspiran obstrucciones y desavenencias que no debieran estar instaladas como nubarrones que oscurecen la confianza construida con tanto esfuerzo a partir del invaluable apoyo que la gente humilde y otros sectores han brindado al proceso con desprendimiento”, expresó.

El "número dos" de las Farc se pronunció así después de que las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia aprobaran ayer por mayoría la realización del plebiscito como mecanismo de refrendación, proyecto de ley que pasa ahora a las plenarias de las dos cámaras para ser validado definitivamente.

Frente a este método, la guerrilla aboga por una asamblea constituyente, "a fin de que sea el pueblo, desplegando todas sus potencialidades, quien otorgue seguridad jurídica al tratado de paz duradero y no ocurra que gobiernos sucesivos se aventuren en borrar con el codo lo que se construya con sacrificio y abnegación".

En su declaración de balance de tres años de diálogos de paz, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, no hizo mención al proyecto de ley del plebiscito para la paz, que ayer pasó un trámite legislativo importante; y se limitó a recordar que "los colombianos son los que deciden", ya que tienen la última palabra para refrendar un eventual acuerdo de paz.

"Cada colombiano muy pronto podrá examinar lo acordado y decidir, literalmente, el futuro de Colombia", resaltó De la Calle.

Según el proyecto de ley sobre el plebiscito, éste será vinculante y el umbral mínimo para que sea válido será del 13 % del censo electoral, es decir, se necesitarán alrededor de 4,4 millones de votos para que los acuerdos sean aceptados por la ciudadanía.

EFE

