Por primera vez la paz se ve como un objetivo alcanzable: Sergio Jaramillo

Desde Londres el Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, dijo que los diálogos de La Habana con las Farc no se deben entender simplemente como un proceso de desmovilización, desarme y reintegración sino como una transición real hacia la paz.

Publicidad

Advirtió que no se puede permitir que la política esté por encima de la paz y que en la medida que esta siga avanzando, los opositores del proceso se convertirán en partícipes de la construcción de la paz.

“Hay una diferencia entre la idea de ponerle fin al conflicto y la paz en general. La paz es algo que debemos lograr en Colombia, con la gente, en las regiones; no puede ser lograda en La Habana. Esto no se trata solo de ponerle fin al conflicto con las Farc, sino de ponerle fin a una historia de violencia política. Por eso el concepto clave es la no repetición", señaló.

Publicidad

Las declaraciones del comisionado se dieron durante la conferencia Acuerdos y construcción de paz en Colombia en el Blavatnik School of Government en la Universidad de Oxford donde reiteró que las víctimas son el centro del acuerdo general al que se llegue con las Farc.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Un juez de Bogotá dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra el exdirectivo de Fondo Premium Rachid Maluf.



-La Oficina Nacional de atención y prevención del Riesgo confirmó que sigue el proceso de evacuación del agua en la mina de Riosucio, Caldas.



-Es incierto si el ministro de Defensa norcoreano fue ejecutado por el régimen de su país, como lo aseguró Corea del sur. El funcionario habría aparecido en varios videos en las últimas horas.



-Fabulosa actuación del beisbolista colombiano José Quintana en las Grandes Ligas.