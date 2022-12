¿Por qué el menos calificado obtiene la vacante? Especialista responde

talentoso, respaldado por la experiencia, es el ganador.

Cuando una persona menos calificada se queda con el trabajo es porque “ha generado impacto y se ha sabido vender en su hoja de vida”, dijo Zapata.

La especialista dijo que las razones por las cuales una persona con talento no obtiene el trabajo que quiere tienen que ver porque en la hoja de vida no se vende, no deja huella en el momento de la entrevista y mostrar motivación a la hora de presentarse.

Zapata recomendó exponer los atributos fuertes y no nombrar los menos impactantes. Asimismo, señaló que es importante marcar la diferencia