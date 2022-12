¿Por qué la gente feliz es más exitosa? Experta responde

María Clara Villegas, autora del libro ‘La gente feliz es más exitosa’, dijo En BLU Jeans que la publicación es basada en su experiencia personal.

“Yo descubrí que no hay un solo ser humano feliz que no le vaya de verdad como los dioses. La historia sale de una experiencia personal donde yo digo que a mí me ‘libretearon’ en donde me dijeron que éxito era casarse, ser profesional y tener carro casa y finca”, manifestó.

Sin embargo, dijo, a los 40 años ya tenía eso pero sentía un vacío grande, razón por la que decidió escuchar su voz interior y darse cuenta que su éxito se debía a su manera de ser.

“Me di cuenta que me había dedicado a cumplir el ‘hay que’ y ‘toca’ y que eso solo trae plenitud porque siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que mejorar”, indicó.

