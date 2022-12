¿Por qué María E. Arango siempre pregunta a sus entrevistados sobre la muerte?

por esta razón termina preguntándole a sus entrevistados qué piensan al respecto.

“Imagínese que llego un día con una entrevista de Bocas y me dice mi editor ‘usted siempre pregunta sobre la muerte’ y yo le contesté ‘a mí me importa’. No sé por qué siempre termino tocando ese tema”, manifestó.

Reveló que le “gustaría morir sin darse cuenta y que ojalá que no se entere nadie de los que la quieren”.

“A mí me gustaría morirme viejita, pero siempre y cuando no sea una viejita insoportable y esté sana, sin achaques y sin enfermedades”, confesó.

También habló de su vida familiar, especialmente de cómo es la relación con sus dos hijas.