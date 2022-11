Por subir fotos vergonzosas a Facebook, joven se niega a vivir con su madre

Rachel y Abbie, madre e hija, visitaron al reconocido Dr. Phil para resolver sus cuestiones en torno a unas vergonzosas fotografías que la madre de Abbie subía a su cuenta de Facebook.

"Los vestidos de mamá son como los de una joven de 16 años de edad. A ella le encanta mostrar piel", dijo la a adolescente, quien añade que su mamá también publica imágenes subidas de tono a los otras redes sociales.

"Publicó una foto de ella en una barra de striptease. Mi mamá publicó una foto de un montón de bebidas en una mesa y su título era: Puede que no tenga mi ropa interior, pero tengo mis martinis (…) Eso está mal, es repugnante y no me gusta", aseguró Abbie.

Por esta razón, la joven se niega a seguir viviendo con su madre y ahora vive con sus abuelos, negándose a mantener una relación con su mamá.