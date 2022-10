Por un mal peinado, funcionaria de Alcaldía de Neiva habría ordenado cerrar peluquería

Nelly Acosta, dueña de la peluquería “Bellísimas Clase y Estilo” en Neiva, denunció en BLU Radio que una clienta, funcionaria de la Alcaldía de esa ciudad, habría ordenado el cierre de su peluquería al considerar que su peinado fue mal realizado.

“La señora solo requirió servicio de cepillado y no se le cortó el cabello. Cuando entró al establecimiento estaba hablando por celular y la muchacha que la atendió le cepilló el cabello, pero cuando terminó, la clienta le reclamó que no le había gustado y que la volvieran a cepillar. Aunque la empleada le arregló el peinado dijo que eso no era lo que buscaba y que la dejaran así”, señaló la dueña.

La clienta aseguró ser María Vidal Aparicio, jefe de la Dirección de Justicia de Neiva, y se negó a pagar el servicio. Según Nelly Acosta, la funcionaria la amenazó con cerrarle el establecimiento y allí acudieron varios policías.

“La señora es demasiado complicada para todo. En otra ocasión, la atendí para hacerle un manicure y me quitó la lima para hacerlo ella misma”, añadió la dueña del local.

Según la dueña de la peluquería, el cierre del local se produjo el viernes 16 de febrero. Sin embargo, sorpresivamente, ordenaron que fuera reabierto al día siguiente.

