¡Precaución! Probablemente acabe con nudo en la garganta al ver este video viral

La Fundación Argentina de Trasplante Hepático publicó un emotivo video que en pocas horas se volvió viral, pues sacó lágrimas a más de uno. (Vea también: ¡Imperdible! Surfista australiano sobrevive al ataque de un tiburón )

El video, publicado en la cuenta en YouTube DDB Worldwide, muestra la amistad de un anciano con su perro, hasta el momento de la muerte.

Sin embargo, como el anciano le donó órganos a una mujer, el can inmediatamente reconoce a la mujer como su nueva amiga y fiel compañera. (Video: Este es, probablemente, el autogol más absurdo de la historia)

El video, titulado 'The Man and the dog', cuenta con más de 8 millones de visitas y logra mover los sentimientos de más de uno.