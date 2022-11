¡Prepárese! Esto le espera en 2015, según su animal en el año chino

El Profesor Salomón explicó cómo le irá a las personas, según el animal al que le pertenece en el Calendario chino.

Publicidad

Rata: En este año lo que puede salvar a este animal es la astucia. Deben tener mucho cuidado en la parte de salud.

Buey: Los nacidos regidos por el buey tienen que tener mucho cuidado a no retar a las personas, a la vida y a la suerte. Pensar antes de actuar.

Publicidad

Tigre: Deben apostarle a las ideas y a las cosas que quiere. Van a tener muy buenos resultados en los negocios.

Publicidad

Conejo: Deben tener cuidado porque los van a atacar por ser aliados de la cabra. Deben dejar el miedo, deben tener firmeza, equilibrio y seguridad.

Dragón: Es el único animal mítico que existe en el calendario chino. Este año resurge y el año de la cabra le permitirá recuperarse.

Publicidad

Serpiente: Tendrán grandes posibilidades en la parte económica. Este año lograrán las cosas con mayor facilidad.

Publicidad

Caballo: Sabrán aprovechar las grandes oportunidades que la cabra le dará en cuestiones de dinero.

Cabra: Es el año para hacer y renacer pero no se deben desbordar; no insista si las cosas no le salen. Enfrentar el proprio año le trae muchos retos.

Publicidad

Mono: El año de la cabra será un año bueno, pero el 2016 será el año definitivo para sus aspiraciones, en el que tendrá su recompensa.

Publicidad

Gallo: Sabrá aprovechar el tiempo que le va a dar el año de la cabra para lograr sus metas.

Perro: Este año podrá acelerar todas las cosas. Encontrarán con quién asociarse para poder hacer negocios.

Publicidad

Cerdo: Encontrarán la estabilidad en lo que querían. Representa riqueza, abundancia y prosperidad.