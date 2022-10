Problema familiar casi lleva a Aida Victoria Merlano a tomar una drástica decisión

Aida Victoria Merlano publicó un delicado video en Instagram, luego de haber vivido una situación familiar "delicada". La influencer pensó en quitarse la vida, después de pasar por este fuerte problema familiar.

"No es chiste y es sumamente delicado. Ayer, a eso de las 3:00 de la mañana, viví una situación familiar fuerte y muy delicada que me quebró y me fracturó de una forma que nadie se va a imaginar. El asunto está en que esta situación fue tan fuerte y tan dolorosa que me llevó a contemplar la idea de acabar con mi vida", confesó Aida a sus seguidores en Instagram entre lágrimas.

La razón por la cual Aida Victoria decidió publicar este asunto fue porque "hay mucha gente que vive este tipo de cosas y las guarda en silencio".

Hay que decir que muchos seguidores se habían mostrado preocupados por una publicación que hizo recientemente Aida Victoria. Esto llevó a quienes la siguen a pensar que había tenido problemas con su pareja sentimental, aspecto que fue desmentido por la influencer.

Vea aquí el video:

