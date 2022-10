Procurador asume que Consejo de Estado no es una entidad seria: MinJusticia

El ministro de Justicia, Yesid, Reyes, aseguró que con este tipo de declaraciones el procurador Ordóñez le está faltando al respeto al Consejo de Estado.



“Porque asume que el Consejo de Estado no toma decisiones libres sino que es una entidad compuesta por personas que son susceptibles de presiones, lo cual no es cierto. El Gobierno está absolutamente convencido de que el Consejo de Estado es una entidad seria, respetable, compuesta por personas que tienen capacidad de decidir conforme a la ley y a sus propias convicciones sin ceder a ninguna clase de presiones”, dijo el ministro Reyes.



El jefe de la cartera de justicia añadió que el procurador Ordóñez está advirtiendo de manera anticipada que si el Consejo de Estado toma una decisión adversa a sus intereses, sería porque el alto tribunal no actuó en derecho.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, admitió para su estudio, una demanda en contra de la venta de Isagen.



-El Ejército entregó detalles de la exhumación de los posibles restos del cura Camilo Torres.



-Miles de habitantes de un sector de la ciudad de Ibagué continúan sin servicio de agua, por graves daños en el acueducto.



-Un menor de 12 años tuvo un ataque cardíaco por pánico al sentir el temblor que afectó al sur de España esta madrugada.



-Las Panteras de Carolina y los Broncos de Denver ya se empiezan a preparar para el Super Bowl 50 que se disputará el próximo 7 de febrero en California.