Programa completo Agenda en Tacones 10 de febrero de 2015

¡Le quedan 100 orgasmos por el resto de su vida! ¿Qué haría si esto le sucede? Esto le sucedió a un estadounidense de 34 años a quien le diagnosticaron fibrosis del cuerpo cavernoso.

A mí me pasó: me quedé por fuera de mi casa en pijama y sin bañarme En el A mí me pasó de este martes, Juanita Kremer contó la historia de cómo se quedó por fuera de su casa en pijama y sin bañarse los dientes cuando salió a dejar a @esposo.

Aprenda a preparar unas deliciosas quesadillas de salmón con queso brie En el Cocinando en Tacones de este martes, Mónica Rodríguez explicó paso a paso como cocinar unas deliciosas quesadillas de salmón con queso brie.

Actriz Uma Thurman apareció con un cambio exorbitante al pasar por el quirófano La actriz Uma Thurman apareció en la noche del lunes en Nueva York en el prestreno de la miniserie llamada 'The slap'.

Mujeres: Estos tips son importantes a tener en cuenta para cuidar su vulva No solo es importante cuidar su vagina, también su vulva, pues es la parte externa expuesta a infecciones. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de la doctora Flavia para mantenerla siempre “fuerte y sana”.

CICR descartó prestar veeduría a cese al fuego recientemente ampliado por Farc La jefe de comunicaciones del CICR, Patricia Rey, aseguró que la organización celebra el cese al fuego declarado por las Farc. Sin embargo, aseguró que la verificación de la iniciativa tiene ciertos requisitos y manifestó que no están en capacidad para hacerlo.