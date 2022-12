Programa completo Agenda en Tacones 2 de marzo de 2015

Círculo cercano de Sandra Morelli, a imputación de cargos: La Fiscalía anuncia detalles sobre la imputación de cargos en contra de exfuncionarios de Contraloría, durante la administración de Sandra Morelli.

Un hombre fue multado por no decirle “te amo” a su esposa: El hecho curioso se presentó en Turquía luego de que la máxima corte civil de ese país decidiera imponer una multa a un hombre por no decirle “te amo” a su esposa, considerando que el no hacerlo durante varios años equivale a violencia emocional.

Sexy tecnología: Wankband, la pulsera para la masturbación que carga su celular: El portal de pornografía PornHub creó una pulsera a la que llamó Wank Band, que recoge la energía que se genera con el movimiento durante la masturbación, la almacena y la distribuye en su celular o tableta.

Subcomisión técnica en La Habana evitará que nos salgan con cuentos: MinDefensa: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que la subcomisión técnica que viajará a La Habana, Cuba, en cabeza del general Javier Flórez y otros 5 oficiales activos, le dará una garantía al país de que se pueda hablar con experiencia del desarme, de la desmovilización y de la reintegración, ya que son oficiales expertos en estos temas.

¿Recuerdan a Xiomi? La presentadora regresa con proyectos para curar el alma: Después de 20 años, la presentadora cantante y actriz colombiana regresa ante los medios de comunicación para presentar a Mirabai Ceiba, uno de los más importantes grupos exponentes de la música devocional en el mundo.

MinTrabajo buscará que libreta militar no sea requisito para tener trabajo: El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, anunció desde Medellín que trabajará para que la libreta militar no sea un requisito a la hora de ingresar a un trabajo.