Programa completo Agenda en Tacones 29 de enero de 2015

Gobierno pide que crisis del petróleo no empañe el panorama laboral del país: El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, advirtió que las empresas petroleras deberán buscar alternativas para recortar gastos de funcionamiento diferentes al despido de empleados.

Defensoría denuncia reaparición de 'casas de pique’ en Buenaventura: El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, alertó e hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en el puerto de Buenaventura, luego de que el sistema de alertas tempranas de la entidad evidenciara desapariciones, torturas con choques eléctricos y la reaparición de las ‘casas de pique’.

Vaporizaciones de vagina, el secreto de la belleza de esta actriz de Hollywood: Gwyneth Paltrow, una de las mujeres más bellas y elegantes del mundo, reveló al diario Daily Mirror que uno de sus secretos para estar en tan buen estado es vaporizaciones en la vagina y el útero.

¿Qué hacer si su hijo encuentra su vibrador?: La sexóloga Falvia Dos Santos contó que una amiga, casada hace varios años, tuvo un percance con un hijo, pues le pidió el favor que le alcanzara el cargador del celular, que estaba en la mesita de noche, y se encontró con una sorpresa: un vibrador.

Los secretos del sexo que probablemente no sabía antes de leer esto: La sexóloga Flavia Dos Santos reveló una serie de curiosidades o secretos sobre el sexo que probablemente no sabía antes de leer esto: El sexo no mata: Una persona solo se muere teniendo sexo si tiene problemas de diabetes o riesgos graves del corazón. “No es que vaya a tener un infarto de tanto sexo, es que ya estaba predispuesto a tener ese infarto”, explicó Dos Santos.

Papa Francisco, seguro de que Santos “sacará adelante” el proceso de paz: El papa Francisco recibió este jueves para una audiencia privada de despedida en el Vaticano al embajador saliente de Colombia ante la Santa Sede, Germán Cardona Gutiérrez, a quien manifestó su "certeza" de que el presidente Juan Manuel Santos "sacará adelante" el proceso de paz con la guerrilla de las Farc.