Programa completo Agenda en Tacones 30 de enero de 2015

Ejército intenta desactivar carga explosiva en vía Panamericana: El Ejército intenta desactivar una carga explosiva en la vía Panamericana, a la altura del municipio de El Patía.

Procuraduría dejó en firme destitución e inhabilidad para alcalde de Yopal: La Procuraduría dejó en firme la sanción e inhabilidad por 13 años al alcalde Yopal, William Celemín, por los malos manejos al tema del agua.

¿Usted dejaría de fumar por plata? Científicos dicen que sí: Un estudio de investigadores de Glasgow y de Stirling, Escocia, hicieron pruebas con 612 mujeres embarazadas y fumadoras para determinar si dejarían el vicio por dinero.

Ban Ki-moon celebra optimismo en Colombia para lograr un acuerdo de paz: El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aseguró hoy que le complace que "el año haya comenzado con optimismo en Colombia sobre las perspectivas de alcanzar un acuerdo de paz en 2015" entre el Gobierno y las Farc.

Exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado aplazaría su entrega: Ángel Álvarez, el abogado panameño que instauró la demanda que llevó a que se le retirara el asilo a Maria del Pilar Hurtado en ese país, aseguró a Blu Radio que existe una posibilidad de que no se entregara este viernes a las autoridades, pero insistió en que estas no deben esperar a que Hurtado se entregue voluntariamente sino seguir trabajando para lograr su captura.

Si ha hecho el amor en estos sitios, realmente puede considerarse experimentado: La sexóloga Flavia Dos Santos hizo un recuento de una serie de lugares en los que se podría hacer el amor, pero corriendo grandes riesgos.

‘Taconazo’ para los profesores de conducción que no se preocupan por enseñar: El ‘taconazo’ de este viernes es para algunos profesores de manejo que no se preocupan por enseñar bien a sus estudiantes y solamente lo hacen por “salir del paso”.

“Las que he querido imitar hasta ahora las he logrado”: Belkis Martínez: Belkis Martínez, actual jurado de ‘Yo Me llamo’, estuvo en Agenda en Tacones contando detalles de sus inicios en la imitación y su trabajo.