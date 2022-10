Programa completo Agenda en Tacones 6 de enero de 2015

Actor amenazó con publicar fotos íntimas con productora que lo acusó de gay: El actor de la India Sahil Khan, amenazó con publicar fotografías en las que supuestamente aparece teniendo relaciones con una productora que lo acusó de ser homosexual.

Ahí están pintados: los hombres detestan entrar a las clínicas: Las ‘entaconadas’ relataron en Agenda en Tacones lo difícil que resulta para los hombres visitar una clínica.

Cocinando en tacones: prepare un delicioso arroz de ‘piamontesa’: Flavia Dos Santos le enseña a preparar un suculento plato muy sencillo de realizar y con ingredientes fáciles de conseguir para que se desvare en cualquier momento y disfrute de una excelente alternativa alimenticia.

Procuraduría abre indagación preliminar a senador Laureano Acuña: La Procuraduría General le abrió indagación preliminar al senador Laureano Gómez quien se habría negado a practicarse una prueba de alcoholemia en un retén de la Policía de Tránsito en Riohacha (Guajira) el pasado fin de semana.

Niegan medidas cautelares que buscaban que la Contraloría no se quedara sin sede: La juez primera de ejecución de penas, Raquel Aya, aseguró que negó las medidas cautelares que pretendían que la Contraloría continuara operando en la sede de Salitre, ya que no se ha comprobado que se vulneren los derechos fundamentales a los trabajadores, por lo que no otorgará el plazo de seis meses para que se resuelva la situación del ente fiscal.

Cese al fuego bilateral será discutido cuando llegue el momento adecuado: Santos El presidente Juan Manuel Santos, a través de Twitter, desmintió que en este momento se esté evaluando un cese bilateral al fuego, aunque dejó abierta la puerta para que suceda “en el momento adecuado”.