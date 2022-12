Programa completo Agenda en Tacones 6 de mayo de 2015

Para no perder tiempo, mujer lleva a su trabajo la misma ropa por tres años Cansada de pensar todos los días en qué ropa ponerse, una mujer, Matilda Kahl, decidió vestirse igual durante tres años para no perder tiempo.

Publicidad

Juez que ordenó libertad para ‘Kiko’ Gómez fue dado de alta Fue dado alta el juez 22 municipal de Barranquilla, Abelardo Andrade, quien es investigado por haberle concedido la libertad a Francisco ‘Kiko’ Gómez.

ONU expresa preocupación por amenazas contra periodista Gonzalo Guillén La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por las amenazas de muerte recibidas por el periodista Gonzalo Guillén.

Publicidad

La U oficializará candidatura de Dilian Francisca Toro para Gobernación de Valle El Partido de La U anunció que los próximos días se oficializará el nombre de Dilian Francisca Toro para que sea la candidata de la colectividad para la Gobernación del Valle.

Publicidad

Estas son algunas cosas que las mujeres hacen y los hombres no tienen ni idea Muchas veces algunas de estas cosas las hacemos en presencia de los hombres pero claramente ellos no se dan cuenta. ¿Será porque no son detallistas?