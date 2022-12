Programa completo de Agenda en Tacones 25 de septiembre de 2014

A mí me pasó: me cambian los vuelos sin informarme: Mónica Rodríguez contó una experiencia en la cual compró unos tiquetes para un vuelo y la aerolínea le cambió la hora del viaje una y otra vez y al final no le definieron la hora.

Publicidad

Ordenan restitución de 50 mil hectáreas a comunidad indígena Emberá katío: Por orden de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Medellín -Antioquia, la comunidad indígena Emberá Katío, conformada por 7 mil personas y 1400 familias, será restituida con 50 mil hectáreas.