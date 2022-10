Programa completo de En Blanco y Negro 15 de noviembre de 2014

“Cuando empecé, el modelaje no me gustaba”: Adriana Arboleda: La reconocida modelo y empresaria Adriana Arboleda dijo En Blanco y Negro de Blu Radio que cuando era niña quería ser veterinaria y le interesaba la psicología, pero por un hecho inesperado conoció a Tony Márquez, y él fue quien más me apoyo para iniciar en el mundo de las pasarelas”

Publicidad

Cuenta que, cuando apenas era una niña, “tenía unas amigas y me insistieron a acompañarlas a un casting en la agencia John Casablancas, en ese momento fui con uniforme y mochila, pero Tony cuando entrevistaba a mis amigas, me miraba y me miraba y luego me dijo ‘¿No quisieras entrar a la agencia?’, pero a mí no me gustaba eso. Al otro día me llamaron y me dijeron que había un desfile de Jeans & Jackets y querían que lo hiciera”.

Lina Marulanda era muy exigente, eso la llevó a tomar esa decisión: A. Arboleda: Adriana Arboleda habló en Blu radio sobre su estrecha relación con la fallecida presentadora y modelo Lina Marulanda, quien era una entrañable amiga a la que conoció a la corta edad de 13 años.

Publicidad

Nunca me consideré una Top Model: Adriana Arboleda: Adriana Arboleda afirmó En Blanco y Negro de Blu radio que nunca se consideró una Top Model, “a pesar de haber estado en los principales desfiles”.