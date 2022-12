Programa completo En Blanco y Negro 28 de febrero de 2015

Recordamos a Camila Abuabara, un ejemplo de lucha por la vida: En Blanco y Negro recordamos la entrevista a Camila Abuabara del 8 de marzo de 2014.

No habrá ley seca por jornada de elecciones de Jueces de Paz: Distrito: La Administración Distrital informó a través de un comunicado que tomó la decisión de no decretar ley seca para este domingo 1 de marzo tras analizar las solicitudes de distintos sectores gremiales de la ciudad y los fundamentos legales que rigen las elecciones de Jueces de Paz y Jueces de reconsideración, por tratarse de elecciones especiales y no de elecciones ordinarias.

Presidencia pide adelantar indagaciones sobre denuncias contra Jorge Pretelt: El ministro de la Presidencia de la República, Néstor Humberto Martínez Neira, solicitó a través de una carta a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que adelante, con “decisión y de manera inmediata”, las indagaciones pertinentes tras la denuncia que recientemente hizo el magistrado Mauricio González en contra de su colega Jorge Pretelt.

Implicados en desfalco al Fondo Premium pasaron su segunda noche recluidos: Los seis implicados en el descalabro Fondo Premium de Interbolsa pasaron su segunda noche en las celdas del CTI de la Fiscalía, ubicadas en el antiguo edificio del DAS, en el complejo judicial de Paloquemao.