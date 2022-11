Programa completo En Blanco y Negro 31 de enero de 2015

No me gusta que me digan primera dama, genera antipatías: María C. de Santos: María Clemencia Rodríguez de Santos, esposa del presidente de la República Juan Manuel Santos, cuenta que cuando conoció al actual mandatario supo que era el hombre de su vida. En diálogo con En Blanco y Negro, ‘Tutina’ relató experiencias y anécdotas de su vida.

“Aquí no habrá borrón y cuenta nueva”: Santos descarta amnistía para las Farc: El presidente Juan Manuel Santos anunció que en las próximas horas viajará el equipo negociador del Gobierno a La Habana, Cuba, para reactivar los diálogos de paz con las Farc bajo la orden de comenzar a discutir un cese al fuego bilateral y definitivo entre las partes.

Interceptaciones se ordenaron desde Presidencia de Uribe: magistrado Valencia: El magistrado César Julio Valencia Copete aseguró que no tiene la menor duda que las interceptaciones ilegales a miembros de la corte, periodistas y congresistas adelantadas por el antiguo DAS tienen origen desde la Casa de Nariño, cuando el expresidente Álvaro Uribe era jefe de Estado.