Programa completo En BLU Jeans 1 de enero de 2015

Los mejores planes y lugares para vacacionar en este inicio de año Estos son los destinos recomendados por En BLU Jeans para que las familias colombianas inicien este 2015 con descanso novedoso y económico. Juan Carlos Solarte y Maritza Mantilla, los especialistas de viajes y “travesías”, recomiendan viajar en carro, resulta más económico para la temporada y puede incluir a más miembros de la familia.

Publicidad

Estas serán las películas más esperadas que se estrenarán en 2015 Luis Carlos Rueda nos presenta una lista que, según él, acapararán las salas de cine en este 2015 y que usted no se puede perder: sagas de acción, erotismo, drama y cinematografía colombiana estarán a la hora del día. Sin duda, 2015 hará que los cinefanáticos reserven su silla con anticipación.

Tarot 2015: Aries, déjese corregir y sea más paciente Ustedes están cobijados por el fuego y deberán cubrir todo lo que tiene que ver con dinero, la abundancia y la prosperidad. Déjese corregir, sea más paciente. Los meses de marzo, agosto, serán los más importantes donde todo será perfecto.

Publicidad

Tarot 2015: Tauro, haga borrón y cuenta nueva El 2014 fue un año de muchas pruebas emocionales, hay que hacer borrón y cuenta nueva. En el 2015 se deberá trabajar para reestablecer el amor y marzo será el mes más favorable para lo económico. Usted viajará de placer o negocios al exterior.

Publicidad

Tarot 2015: Geminis, no se puede tener todo a la vez Los geminianos en 2015 van a querer tener todo a la vez y acumular y no todo se puede lograr al tiempo, no hay que acaparar, más bien hay que buscar equilibrio en las relaciones, tomarse las cosas con calma. Lo que pasó en 2014, pasó, el 2015 hay que potenciarlo. Ojo con la salud, no abusar de las cosas porque puede venir la enfermedad: sobre todo en garganta, hombros y columna.

Tarot 2015: Cáncer, no hay que desaprovechar los cambios Les va a ir bien en 2015 porque están pasando temporada de bendiciones, ya que el 2014 no fue bueno. Ustedes van a tomar mayor solidez en su trabajo, hay proyectos nuevos y será de transformación, no hay que desaprovechar los cambios.

Publicidad

Tarot 2015: Leo, lo que haga este año será proyección de los próximos 7 Son los reyes del signo zodiacal, regidos por el sol. El 2015 estará marcado por el triunfo, la estabilidad y la fortaleza; sin embargo, podría recibir una sorpresa por la partida de alguien cercano, no necesariamente vinculado a la muerte. Hay que planear cambios en lo personal, lo económico. Lo que haga en 2015 será la proyección de los próximos 7 años.

Publicidad

Tarot 2015: Virgo, no hay que desatender lo emocional Habrá mucho trabajo para 2015 y estarán comprometidos todo el tiempo, pero no se debe desatender la parte emocional. Profesionalmente habrá crecimiento, en lo emocional también, si se le da a la pareja el suficiente valor. Hay que luchar para equilibrar lo económico y los sentimientos, habrá viajes al exterior, pero se deben tomar las cosas con calma.

Tarot 2015: Libra, a recuperar la familia Llegó el año de la familia, de la pareja, en 2014 pudo haber existido problemas que deben ser aclarados, como malos entendidos o infidelidades, pero este año se van a solucionar; las ataduras emocionales no le han dejado seguir adelante. Hay que tomar mayor conciencia de las responsabilidades y habrá dinero, pero hay que saberlo utilizar.

Publicidad

Tarot 2015: Escorpión, se acabó la mala racha Usted lleva 5 años pasando por pruebas fuertes, pero en 2015 se acabó lo negativo, llegó el momento de recuperar. En 2015, tendrá que saber administrar, sin orgullo, las cosas que recuperará. Tendrá una buena racha sexual y, a partir del 3 mes, todo fluirá. Hay que usar el color verde.

Publicidad

Tarot 2015: Sagitario, hay que saber recibir consejos Vienen retos nuevos y en 2015 tendrá que aceptarlos, enfrentarlos y sacarlos adelante; vendrán personas que aportarán a cumplirlos. Hay que entender que uno no se las sabe todas y hay que recibir consejos. Las mujeres se destacarán especialmente en este nuevo año. Meses más favorables: septiembre y será el mejor de muchos años.

Tarot 2015: Capricornio, a tomar las riendas de su vida Uno de los tres signos privilegiados. Vienen cosas importantes, la cumbre está para alcanzarse en 2015. Aunque le ha tocado luchar las cosas, este nuevo año le dará la posibilidad de tomar las riendas de su vida: ideas, proyectos y sitios donde conocerá gente que le dará rumbo a sus objetivos. Hay que corregir el mal genio y tener paciencia para lograr cualquier obstáculo y vencer a sus enemigos.

Publicidad

Tarot 2015: Acuario, deje la impulsividad y proyecte seguridad En 2015 llegarán cosas sorprendentes que no esperaba, muchos de los que no creían en usted, ahora lo harán. Prepárese para cambiar de lugar de vivienda. Hay que pensar mejor las cosas y evitar ser impulsivo, analizar mejor, proyectando estabilidad y seguridad. 2015 será un año de madurez.

Publicidad

Tarot 2015: Piscis, rompa la tristeza, vienen muchos cambios Hay que dejar el drama y la bobada, romper con las tristezas, ya que vienen cambios emocionales importantes, sobre todo con la familia. Piscis tiene un poco de todos los signos por eso son incomprendidos, pero su corazón está lleno de amor y bondad.