¿Qué ha pasado con ‘Teresita’ de ‘Dejémonos de vainas'?

su nueva faceta como profesora de preescolar.

Publicidad

“Toda la vida me han encantado los niños, tengo una facilidad para comunicarme con ellos, me sorprende todo lo que opinan y me fascinan su sinceridad por eso ya llevo 7 años trabajando como profesora de preescolar”, aseguró.

Sobre un posible reencuentro del elenco, Claudia explicó que se han reunido varias veces para hacer reportajes y para saber qué ha pasado con la vida de cada uno pero no para retomar la serie.