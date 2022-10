¿Qué hacer cuando no se es feliz con el trabajo? experto responde

“No podemos confundir el problema de autosabotiarse con encontrar alternativas, ya que el ser humano es un ser triste porque no puede definirse como ser social simple como los demás animales”, enfatizó.

“El problema es que el ser humano se vende con estereotipos para encajar en el sistema social y recibir aceptación por parte de la sociedad”, añadió Rentería.

En ese sentido, el doctor José afirmó que “rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, por lo que es necesario que se conozca a sí mismo para aprender a entender el momento exacto en que lo que haces no te hace feliz (…) conozco empresarios exitosos que no son felices con lo que hacen”.

Rentería finalizó diciendo que “las personas se determinan en lo genético, en lo psíquico y en lo ambiental, por lo que la familia es fundamental para encontrar la verdadera felicidad en la cotidianidad (…) a mayor éxito, mayor responsabilidad y ¿la felicidad?”.

