¿Quiere saber cuántas horas le quedan de vida? Este reloj es para usted

En Blu Jeans se hizo un resumen de aplicaciones para dispositivos móviles que tienen relación con la muerte, a propósito del Día de los Muertos.

Publicidad

Tikker: conocido como el reloj de la muerte, le da una fecha de muerte y hace un cuenteo regresivo hasta una fecha calculada del día de fallecimiento. La aplicación hace una serie de preguntas de los hábitos del usuario y “predice” el momento en el que se va a morir.

Publicidad

If I Die (de Facebook): Puede dejar un mensaje grabado en video o en texto en caso de que usted se muera. Si tres amigos suyos validan la información, el mensaje será publicado en Facebook.

Publicidad

I wish: En esta aplicación el usuario escribe sus deseos y metas a futuro y luego le va a avisando el tiempo que tiene para realizarlas.

Publicidad

Just to say: recomendaciones para un discurso en un velorio o las palabras de pésame a los familiares del muerto.

Publicidad

iCemetery: ayuda a recorrer cementerios y encontrar la tumba de algún ser querido o personaje a través de GPS.